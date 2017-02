Dass es „keine Vorverkaufsfahrscheine mehr gibt, stellt diejenigen, die nicht oft mit Öffis unterwegs sind oder sich mit dem Internet nicht gut auskennen, vor erhebliche Probleme“, weiß Verkehrs-Stadtrat & Vizebürgermeister Gerhard Wannenmacher, Grüne.

Auch er ärgert sich, dass die Entwerter mit Jahresbeginn im Wiener Umland außer Betrieb genommen wurde – und Fahrgäste an der Stadtgrenze aussteigen müssen, um das Wien-Ticket zu „zwicken“ – die NÖN berichtete. Wannenmacher ist in ständigem Kontakt mit dem VOR (Verkehrsverbund Ostregion), um die Situation zu verbessern. „Wenn man die Leute schon auf den Umstieg auf Öffis bewegen will, muss man auch auf den Komfort achten. Es gibt nicht nur Besitzer von Jahreskarten, sondern auch solche, die nur selten mit der Schnellbahn unterwegs sind.“

"Wir sind bemüht eine Lösung herbeiführen"

Eben jene Ungereimtheiten seien „die kleinen Brösel zwischen den Zahnrädern, die zurecht für Unmut sorgen“. Es sei notwendig, dass „rasch eine Lösung herbeigeführt wird, statt den Ball zwischen VOR und ÖBB hin und her zu spielen“, meint Wannenmacher.

VOR-Pressesprecher Georg Huemer verspricht auf NÖN-Anfrage: „Wir sind bemüht, in Verhandlungen mit den ÖBB eine Lösung herbeiführen, bei der die Entwerter-Infrastruktur im Wiener Umland wieder hergestellt wird.“ Ab wann wieder in Mödling – für Wien – gezwickt werden könne, sei aber noch nicht absehbar.