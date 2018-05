Einbruch in der Nansengasse in Mödling. Zwei Täter wurden (Stand Freitagmittag) bereits festgenommen, dritter Tatverdächtiger entkommen.

Nach einem Einbruch in Mödling sind am Mittwoch zwei mutmaßliche Täter auf der Flucht festgenommen worden. Ein dritter Verdächtiger entkam nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich.

Am Vormittag war ein Notruf wegen des Einbruchsdiebstahls eingegangen. Bei einer sofortigen Fahndung wurde ein laut Polizei 34-jähriger einschlägig vorbestrafter Serbe in Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling) festgenommen. Aufgrund eines Hinweises wurde noch in den Mittagsstunden ein 21-jähriger ebenfalls serbischer Staatsbürger in einer Gartenhütte im Stadtgebiet von Mödling gefasst.

Dem einschlägig vorbestraften Beschuldigten wurden laut Landespolizeidirektion auch ein vollendeter und ein versuchter Einbruchsdiebstahl in ein Wohnhaus in Pfaffstätten (Bezirk Baden) vom 20. März zugeordnet. Beide Männer sind über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert worden.