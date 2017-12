Kriminalisten führen seit geraumer Zeit Erhebungen gegen einen 19-jährigen vorbestraften Österreicher. Der steht im Verdacht, im Zeitraum von April bis August im Bahnhofsbereich einem minderjährigen Abnehmer zahlreiche Ecstasy-Tabletten verkauft zu haben.

Aufgrund der vorliegenden Fakten konnten die erhebenden Beamten eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt erwirken. In der Vorwoche wurde der Verdächtige geschnappt. Allerdings in erster Linie durch „Kommissar Zufall“ und einen Privatdetektiv. Der hatte den 19-Jährigen nach einem Ladendiebstahl in einem Elektronikmarkt in der Shopping City Süd angehalten und der Polizeistreife übergeben.

Im Zuge seiner Einvernahme zeigte sich der Festgenommene umfassend geständig. Er wurde in die Justizanstalt Wr. Neustadt überstellt.