Empfang des Herzogs in der Stadtgalerie .

Auch heuer hatten sich zahlreiche Stadt- und Gemeinderäte, befreundete Faschingsgilden und viele MÖMÖ-Freunde am 13. Jänner in der Mödlinger Stadtgalerie eingefunden. Herzog Heinrich XVII. und seine Ulrike I. übergaben dabei unter tosendem Beifall und doch schweren Herzens ihre Würde und Amtsgeschäfte an das frisch gebackene Herzogspaar Herzog Heinrich XVIII. & Sonja I. alias Markus und Sonja Loidl aus Sparbach.

Mehr in der Mödlinger NÖN.

Die nächsten Höhepunkte im Mödlinger Fasching 2017:

• 17. und 18. Februar, 19.11 Uhr: 26. Faschingssitzungen im AK-Saal.

• 25. bis 28. Februar: Mödlinger Faschingstage unter dem Motto: „Die bunte Welt, die uns gefällt“

• 26. Februar, 14.11 Uhr: Großer Mödlinger Faschingsumzug über die Hauptstraße