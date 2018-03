Weil der Baulärm der Fassadenarbeiten die Tochter aufgeweckt hatte, geriet ein 47-jähriger Vater in Mödling in Rage – die NÖN berichteten .

Nach einem Streitgespräch soll der Angeklagte laut Staatsanwaltschaft an der Leiter des Vorarbeiters gezogen oder gerüttelt haben, woraufhin der herunterfiel und schwere Verletzungen erlitt. Vor Gericht gab der Mann zu, über den mittägigen Lärm an einem Novembertag sehr aufgebracht gewesen zu sein. Er gab auch den Streit zu, bestritt aber, an der Leiter gerüttelt zu haben.

Allerdings wurde von einem Zeugen ein „Zug an der Leiter“ bemerkt und auch das Opfer sagte, dass der Angeklagte einen Schritt nach vorne gemacht habe „und schon fiel ich runter“.

Am zweiten Prozesstag wurde mittels Dolmetsches der zweite Zeuge einvernommen und dann fiel das Urteil: 10 Monate bedingt, nicht rechtskräftig.