Kurz vor 7 Uhr Früh meldeten mehrere Bürger via Notruf 122 eine Rauchsäule über dem Wienerwald.

Feuer in 400m² großem Waldgebiet ausgebrochen .

Daher wurde die Feuerwehr Mödling zum Brandverdacht in das Waldgebiet hinter der Goldenen Stiege alarmiert. Schon bei der Anfahrt war Brandgeruch wahrnehmbar.

Die Polizeistreife hatte beim Eintreffen der Feuerwehr Einsatzkräfte an der goldenen Stiege bereits erste Erkundungen unternommen und konnte dem Einsatzleiter bereits den ungefähren Weg weisen.



Auf einer Anhöhe hinter dem Steinbruch stand ein ca. 400m² großes Waldgebiet in Flammen. Die bei der Erkundung mitgeführten Löschrucksäcke reichten nicht aus, sodass eine 340m lange Zubringleitung durch steiles Gelände verlegt werden musste. Die ersten Löschmaßnahmen mussten aufgrund der starken Verrauchung unter Atemschutz durchgeführt werden.



Eine Stunde nach Einsatzbeginn wurde die Feuerwehr Wr. Neudorf zur Unterstützung bzw. auch als Ablöse der Mödlinger Einsatzkärfte gerufen, da mehrere Kameraden ihrem Berufsleben nachgehen mussten. Nachdem die offenen Flammen rasch abgelöscht werden konnten, mussten nun alle Glutnester gefunden und beseitigt werden. Mit zwei Wärmebildkameras konnten, auch für das Auge nicht sichtbare Stellen, gefunden und gelöscht werden. Nach 4 Stunden konnte schlussendlich "Brand Aus" gegeben werden. Eine Brandwache übernimmt regelmäßige Kontrollgänge, sodass das Feuer nicht erneut ausbricht.