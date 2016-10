Der Verein CONNECT Mödling feierte sein einjähriges Jubiläum. Bei der ersten Generalversammlung konnte das neue Team rund um Obfrau Veronika Haschka – sie hat Stadträtin Karin Wessely, SPÖ, gelöst – durchaus auf Erfolg zurückblicken. „Es ist un unglaublich, was die zur Gänze ehrenamtlich arbeitenden Mödlingerinnen und Mödlinger auf die Beine gestellt haben“, meinte Haschka anerkennend.

Seit Herbst 2015 fanden mehr als 70 freiwillige Deutschkurse auf verschiedenem Niveau sowie Konversationsabende und offene Lerngruppen statt. Im Sommer wurde das Angebot auf Kurse in Mathematik und Englisch ausgeweitet, um einige Flüchtlinge optimal auf den HTL-Einstieg vorzubereiten.

Darüber hinaus wurden seit vergangenen Herbst zahlreiche Freizeitangebote ins Leben gerufen, um den im Raum Mödling wohnenden Flüchtlingen das Leben in Österreich näher zu bringen: Malkurse, gemeinsame Wanderungen, ein wöchentliches „Frauencafé“ und regelmäßige Spiel- und Lernnachmittage sowie individuelle Lernbegleitung.

Patenprojekt ist im Entstehen

Aktuell ist ein Patenprojekt im Entstehen, bei dem sich ein oder zwei Erwachsene ganz besonders um einen jungen unbegleiteten Flüchtling kümmern. Von Anfang an arbeitete CONNECT Mödling eng mit den Flüchtlingsunterkünften im Raum Mödling zusammen. „Unser Dank gilt besonders all jenen Unternehmen und Einrichtungen, die uns von Anfang an unterstützt haben, aber auch allen Privatpersonen, die bei uns mitarbeiten“, betonte Haschka. „Es wird hier einfach tolle Arbeit geleistet, damit die Flüchtlinge durch sinnvolle Lern- und Freizeitangebote rasch integriert werden.“

Die Obfrau hat auch „die Vision, dass Mödling bei der Integration von Flüchtlingen ein Vorzeigebeispiel ist. Wir sind jedenfalls auf dem besten Weg dazu.“

www.connectmoedling.at