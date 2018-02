Am Sonntag gegen 15.30 Uhr rückten die Feuerwehr und das Rote Kreuz Mödling zur Rettung einer verletzen Patientin im Mödlinger Wald aus.

Eine an der Schulter bzw. am Arm verletzte Frau konnte bei dem extrem eisigen Waldweg an der Goldenen Stiege nach dem Sturz den Rückweg nicht alleine fortsetzen, auch die Einsatzkräfte hatten aufgrund der Glätte des Wanderweges Mühe zu der verletzten Person zu gelangen.

Der Feuerwehr-Einsatzleiter entschied in Abstimmung mit dem Notarzt die Patientin mittels Korbtrage auf dem vereisten Untergrund zum Parkplatz zu tragen. Mit mehreren Seilen wurde die Korbtrage behutsam über den vereisten Waldboden gezogen.

Nach rund 30 Minuten konnten die Einsatzkräfte die Patientin dem Rettungsdienst am Parkplatz übergeben und wieder ins Feuerwehrhaus einrücken.