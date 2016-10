1956 wurde der Jumelage-Ring gegründet, dem neben Mödling auch Puteaux (Frankreich), Offenbach am Main (Deutschland), Esch sur Alzette (Luxenburg), Zemun (Serbien), Velletri (Italien) und Köszeg (Ungarn) angehören.

Die fünf Erstgenannten, die bereits bei der Gründung vor 60 Jahren dabei waren, nahmen vergangene Woche an den Jubiläumsfeierlichkeiten in Puteaux teil. Die Mödlinger Delegation wurde von Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP, angeführt. In seiner Rede im Rahmen der Zeremonie zur Erneuerung des Partnerschaftseides betonte er die Bedeutung der Jumelage im Hinblick auf ein friedliches Zusammenleben in Europa. In der Arbeitssitzung wurden konkrete Projekte zur Fortführung der Zusammenarbeit ausgearbeitet. Unter anderem stand die Zusammenarbeit der Musikschulen – vor allem im Bereich des Unterrichtsfaches Gitarre – stand im Zentrum der Gespräche. Im Herbst 2017 soll es in Puteaux ein „Festival der Gitarre“ geben. Weiters ist die Schaffung einer eigenen Sporttrophäe für Wettkämpfe zwischen den Partnerstädten geplant.