„Geld alleine ist noch keine Hilfe und Mitleid alleine macht auch nicht satt. Wir nehmen uns Zeit und teilen mit anderen.“ Das ist auch das Credo von Sabina Gurresch-Kainz, der neuen Präsidentin des Soroptimist International Club Mödling.

Die selbstständige Physiotherapeutin folgt Gründungspräsidentin Sylvia Polt, ebenfalls eine Mödlingerin, und leitet in den nächsten zwei Jahren die Geschicke des Clubs, dem mittlerweile 27 engagierte Frauen angehören. Oberstes Ziel des weiblichen Serviceclubs ist es, durch die Förderung von Bildung und Gleichstellung die Lebenssituation von Frauen und Mädchen zu verbessern.

„mission:possible“

Nicht umsonst stand in der Ära Polt die sozialtherapeutische Mädchen-Wohngemeinschaft „mission:possible“ in Brunn am Gebirge im Mittelpunkt des „soroptimistischen“ Interesses.

Zudem wurden vier Stipendien an Schülerinnen von Musikschulen aus dem Bezirk zur Talentförderung vergeben und gemeinsam mit der Frauenberatungsstelle „Kassandra“ ein bezirksweites Projekt zur Stärkung der Frau gestartet.

Nunmehr wird der Schwerpunkt auf einem Projekt mit dem Titel „Umbrella“ liegen, das speziell Frauen zwischen 18 und 20 Jahren unterstützt, die gerade in dieser Zeit bei einer Ausbildung aus der staatlichen Förderung herausfallen, verrät Gurresch-Kainz: „Bildung ist ein wichtiger Faktor für Frauen, um in der Zukunft eine bessere Lebenssituation zu erlangen.“