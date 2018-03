Von Sommer 2016 bis Oktober 2017 sollen fünf Angeklagte beim Bahnhof Mödling diverse Raubüberfälle auf Jüngere verübt zu haben – die NÖN berichteten.

Das Quintett, zwischen 16 und 22 Jahre alt, soll bei diesen Überfällen Handys, Laptop, Lautsprecher, eine Musikanlage und Lebensmittel sowie Getränke erbeutet haben. Die zwei Letztangeklagten, afghanische Asylwerber, sollen der Gruppe Cannabis und Ecstasy verkauft haben und einen von ihnen auch zum Dealen angeheuert haben.

Alle bekannten sich „teilweise schuldig“. Ihre Anwälte hatten darauf hingewiesen, dass es sich bei den Opfern größtenteils um Bekannte und Freunde ihrer Mandanten handelt, die selbst auch Drogen konsumieren.

Laut Staatsanwaltschaft gingen die jungen Männer immer so vor, dass einer vom Opfer die Beute forderte und es bedrohte, während die anderen es umzingelten. Die Angeklagten stellten es wiederum so dar, dass oft einfach eine Gelegenheit genutzt wurde, wie ein herumliegendes Handy, ein abgestellter Lautsprecher, etc. Der Erlös aus dem Verkauf der Beute sei zur Suchtgiftfinanzierung verwendet worden.

Am dritten Verhandlungstag ging der Prozess zu Ende: der Erstangeklagte wurde zu vier Jahren Haft und Widerruf seiner bedingten Vorstrafen verurteilt, der Zweitangeklagte zu dreieinhalb Jahren plus Widerruf, der Drittangeklagte zu 24 Monaten, davon acht unbedingt und der Fünftangeklagte zu drei Jahren, davon eines unbedingt, verurteilt. Alle Urteile sind nicht rechtskräftig.