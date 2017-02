Seit nicht weniger als 111 Jahren gibt es das Rote Kreuz in Mödling. 45 Jahre lang war das Bezirksstellen-Team in der Neusiedler Straße 20 untergebracht. Seit etwas mehr als einem halben Jahr stehen die Fahrzeuge in der Garage der Feuerwehr am Schulweg, die Verwaltung und Einsatzkräfte sind im Katastrophenlager am Hyrtlplatz untergebracht.

Der Grund ist ein höchst erfreulicher. Das alte Gebäude wurde abgerissen und wird durch eine topmoderne Bezirksstelle ersetzt. Am Donnerstag hat Bezirksstellenleiter Michael Dorfstätter zur Gleichenfeier geladen. Dass die noch kalten und kahlen Räumlichkeiten voll mit Besuchern – darunter Vertreter fast aller betreuter Gemeinden sowie Blaulichtorganisationen – waren, rührte Dorfstätter förmlich: „Man merkt die Vielzahl an Menschen, die zum Roten Kreuz stehen.“

Der Bau selbst sei trotz anfänglicher Unbilden – „der Boden war schlecht, das Grundwasser hoch“ – seit Juli rasch und unfallfrei verlaufen, mit der Fertigstellung wird im Herbst gerechnet.

Neubau-Kosten in der Höhe von 2,8 Millionen Euro

Rot-Kreuz-Landespräsident Josef Schmoll unterstrich die „vorbildliche Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden und dem Roten Kreuz; eine derartige Unterstützung ist nicht selbstverständlich“. Mödlings Stadtchef Hans Stefan Hintner, ÖVP, wusste, wovon Schmoll sprach: „Wir reden von Neubau-Kosten in der Höhe von 2,8 Millionen Euro, die im Zuge einer Drittellösung zwischen Land, dem Roten Kreuz und den von der Bezirksstelle Mödling betreuten Gemeinden aufgebracht werden.“

Die Feierstunde nahm Dorfstätter zum Anlass, um sich bei drei Personen besonders zu bedanken: Sein Vorgänger Paul Strebl, der „maßgebend dazu beigetragen hat, dass dieses Projekt umgesetzt werden konnte“, wurde mit einem „Henri Dunant-Gedenktaler“ geehrt.

Präsente gab’s zudem für Primarius Burghard Plainer, langjähriger Paul-Stellvertreter, für die „vielen Brücken, die du zum Landesklinikum Mödling geschlagen hast“, und Mödlings Finanz-Stadtrat Ferdinand Rubel, ÖVP, für seine Funktion als „charmanten und kompetenten Einfädler und Strippenzieher“.