Er sammelt Goldauszeichnungen für seinen Wodka wie andere Briefmarken: Kamill Rauf, gebürtiger Aserbaidschaner und schon seit vielen Jahren in Mödling wohnhaft, betreibt grundsätzlich in der Ferdinand Buchberger-Gasse 9 einen Nahversorgerladen und ist Postpartner. An eben jener Adresse feilt er aber auch an seinen weltmeisterlichen edlen Tropfen, vor allem den Wodkas.

Seit 2015 hat er mit seinen Spirituosen an internationalen Wettbewerben teilgenommen und seither ist kein Jahr vergangen, wo seine hochprozentigen Produkte nicht mit Gold ausgezeichnet wurden. So auch vor wenigen Tagen, wo Rauf in London bei der Veranstaltung „International Wine & Spirits Competition“ (IWSC) teilgenommen hat und für seinen „Lux“-Wodka prompt mit Gold ausgezeichnet wurde.

So ganz nebenbei erwähnt der Weltmeister bei der Rückkehr stolz, dass der „Lux“ Mödlinger Quellwasser zum Inhalt hat und er der einzige Österreicher war, der im Bereich Wodka mit Gold ausgezeichnet wurde.

Auf seine weiteren Ziele angesprochen, meint er: „Für das nächste Jahr möchte ich nach ein paar Verbesserungen den höchsten Preis gewinnen, das ist der Pokal IWSC“.