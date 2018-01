Heftige Beschwerden wegen Bettler-Quartieren am Bahnhof.

In den vergangenen Tagen liefen bei Mödlings Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP, die Telefone heiß. In der Park & Ride-Anlage am Bahnhof waren die Stiegenhäuser einmal mehr nicht benutzbar: Fäkalien, Müll türmten sich, zudem stieß man bei einem Rundgang auf insgesamt sieben Schlaflager von Obdachlosen.

privat

Mehr dazu