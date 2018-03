Er ist auf dem besten Wege, seine Leidenschaft – das Filmen – zum Beruf zu machen. Der erst 16 Jahre alte Luca Selberherr aus Mödling stellte in Oberpullendorf den Film „Und das Uhrwerk dreht sich weiter“ vor, den er zusammen mit „Orangecat“, Ilias Märk und Nikolai Liskutin gedreht hatte.

Selberherr oblag dabei die gesamte Kameraarbeit. Nach dem Thriller „Tension“ ist dies schon der zweite Film der Gruppe. Das Interesse an dem, was hinter der Kamera abgeht, hatte Luca schon immer, seinen ersten Film drehte er mit 12 Jahren, sein Wissen eignete er sich autodidaktisch an: „Es ist wie eine Sucht“, sagt er im NÖN-Gespräch. Einige Monate besuchte er die Filmschule in Wien.

"Ich möchte den Leuten Dinge ins Bewusstsein rufen"

Schon mit sieben Jahren war er in Nicole Fendesacks Schauspielgruppe, später auf der Musical Academy, 2016 wirkte er beim Musical „Peter Pan“ in Baden mit. Musikalisch ist er nicht ganz unvorbelastet, Mutter Marion Selberherr ist Sängerin.

Wie es für ihn beruflich weitergehen soll, weiß Luca schon: „Ich will unbedingt in die Richtung Regie, Schauspiel und Kamera.“ Bei seiner Filmarbeit ist ihm „das sozialkritische Element ganz wichtig“, die Inspiration dazu erhält er aus dem Tagesgeschehen: „Ich möchte den Leuten Dinge ins Bewusstsein rufen.“