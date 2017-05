Mit der Initiative „Jobchance 2017“ haben die Wirktschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ) und das Arbeitsmarktservice (AMS) eine Kooperation gegen die Langzeit-Arbeitslosigkeit gestartet. Die ersten Resultate davon konnten nun Landesrat Karl Wilfling, ÖVP, WKNÖ-Präsidentin Sonja Zwazl und AMS NÖ-Chef Karl Fakler präsentieren.

„Wir haben nach 62 Monaten wieder einen Rückgang der Arbeitslosigkeit in Niederösterreich. Das zeigt uns, dass die Maßnahmen funktionieren. Besonders intensiv müssen wir uns um die Langzeitarbeitslosen, also die, die mehr als ein Jahr lang ohne Beschäftigung sind, kümmern. Das gehen wir mit der Jobchance 2017 an“, so Wilfling.

Arbeitssuchende werden von der Initiative angestellt, die auch 60 Prozent des Gehalts zahlt. Die Firmen beschäftigen die Teilnehmer zwischen vier und sechs Monate lang – ganz ohne Verpflichtung, den Arbeitnehmer zu behalten.

„Selbst, wenn sie nicht weiter beschäftigt werden, ist zumindest eine Lücke im Lebenslauf geschlossen. Das ist beim erneuten Bewerben schon viel los, man stellt jemanden aus einer kürzlich beendeten Beschäftigung und keinen Langzeitarbeitslosen ein“, erklärt Fakler über die Vorzüge.

Praktischer Beweis statt gesetzliche Regulierung

Besonders über die Initiative der teilnehmenden Betriebe freut sich Sonja Zwazl: „Es sind Klein- wie Großbetriebe aus allen Branchen, 25 davon aus dem Bezirk Mödling. Ein bisschen stolz sind wir darauf, dass 100 der uns gemeldeten offenen Stellen dem AMS gar nicht bekannt waren.“

Für sie ist die Jobchance 2017 ein Beweis, „dass man in Niederösterreich zusammen an einem Strang zieht – und zwar dort, wo es Sinn macht. Durch die Initiative können sich Arbeitnehmer praktisch beweisen, was viel mehr Sinn macht, als durch gesetzliche Regulierungen den Arbeitgebern vorzuschreiben, wen sie einzustellen haben. In den sechs Wochen, die das Projekt bereits läuft, wurden 29 von 222 Personen eingestellt.“