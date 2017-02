„Wer kreativ ist, findet stets neue Antworten auf neue Herausforderungen“, meint Landeshauptmann-Stellvertreterin Johanna Mikl-Leitner, ÖVP, anlässlich des Starts in das neue Semester der „NÖ Kreativakademie“.

In Gaaden können Jugendliche im Alter von 12 bis 19 Jahren ihre Talente in einer Schauspielakademie entfalten, in Mödling werden im Sommersemester eine Schauspiel- und eine Schreibakademie angeboten. In Brunn und in Perchtoldsdorf richtet sich die Malakademie „KIDS“ an 6- bis 11-Jährige. Darüber hinaus ist die Kreativakademie in Perchtoldsdorf mit einer Malakademie und einer Schauspielakademie für 12- bis 19-Jährige vertreten.

Neu: Film-Akademie in Perchtoldsdorf

Ganz neu ist in Perchtoldsdorf die Filmakademie, in der Kinder und Jugendliche begleitet von erfahrenen Referentinnen und Referenten in Teamarbeit eine Story entwickeln, filmen und schneiden. Das außerschulische Bildungsangebot im Bezirk Mödling ist Teil eines Netzwerkes der Kreativitätsförderung, das sich mit 77 Akademien an 36 Standorten über ganz Niederösterreich erstreckt.

noe-kreativakademie.at