Die neuen Betreiber Andreas Budin und Sascha Kühnrich sind in der Region als Organisatoren keine Unbekannten. Unter anderem zeichnen sie für das „Bacardi Disco Clubbing“ im Schwechater Multiversum verantwortlich.

Eröffnung am 3. Februar

Das Duo, das die in Maria Lanzendorf etablierte Eventagentur „Society Entertainment“ führt, verspricht „eine Location mit neuester Technik und coolem Design. Baulich wird kein Stein am anderen bleiben“. In den frühen 80er-Jahren bis 1993 war das „Zick-Zack“ der Club, der auch bei den Wiener Partyfreunden mehr als nur ein Geheimtipp war. Eröffnung ist am 3. Februar.

Mehr in der kommenden Ausgabe der Mödlinger NÖN.