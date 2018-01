Kurzschluss: Leuchtbuchstabe fing Feuer .

Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Mödling wurde am späten Sonntagnachmittag in die Innenstadt zu einem Einsatz gerufen. Ein Leuchtbuchstabe einer Bankfiliale in der Hauptstraße hatte, vermutlich durch einen Kurzschluss, zu brennen begonnen.