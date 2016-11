„Da bahnt sich ein Skandal der Sonderklasse an“, poltert FPÖ-Stadtparteiobmann Daniel Könczöl: „Trotz des sündteuren Neubaus des Krankenhauses Mödling wurden oder werden alle relevanten Stationen geschlossen. Was bleibt, ist, dass am Vormittag noch ein Gipser im Spital ist und Kleinigkeiten behandelt werden. Am Nachmittag und am Wochenende nicht einmal mehr das. Alle Unfall-Operationen werden in Baden gemacht, die nächsten Spitäler zur Behandlung nach Herzinfarkten sind Wr. Neustadt und Eisenstadt.“

Dem nicht genug habe Könczöl vernommen, dass „alle Patienten, die mehr als ein Cut oder Ähnliches erleiden, mit der Rettung nach Baden geführt werden“. Allesamt sei das „für eine Schulstadt wie Mödling mit etwa 5.000 Schülerinnen und Schülern ein Wahnsinn“. Ergo fordere die FPÖ Mödling, dass „diese Verschlechterung – am Rücken der Gesundheit der Mödlinger Bevölkerung – sofort zurückgenommen werden“.

Die NÖ Landeskliniken-Holding kontert hat auf NÖN-Anfrage, dass von „einer Schließung aller relevanten Stationen am Standort Mödling keine Rede sein kann“. Mit der Inbetriebnahme des Klinikneubaus Baden wurde die bereits im Rahmen der Planung festgelegte Fächerverteilung innerhalb des Landesklinikum Baden-Mödling weiter umgesetzt. „Diese neue Schwerpunktsetzung ist lange und ausgiebig an den Klinik-Standorten kommuniziert worden. So gibt es ab sofort am Standort Mödling einen neuen Schwerpunkt im Bereich Orthopädie, während der unfallchirurgische Schwerpunkt in Baden gesetzt wird“, heißt es im Statement.

Notfallambulanz bleibt aufrecht

Und: „Selbstverständlich gibt es in Mödling eine 24-Stunden-Notfallambulanz. Ein Patient wird erstversorgt und je Verletzung dann in die richtige Abteilung gebracht. Dazu steht – wie bisher – auch weiterhin rund um die Uhr in Mödling unter anderem ein für Gipsassistenz ausgebildeter Mitarbeiter zur Verfügung.“

Die Akutversorgung von kardiologischen Fällen werde – so wie in den vergangenen Jahren auch – zwischen den drei Spitälern in Mödling, Wiener Neustadt und Eisenstadt sowie auch an allen anderen Kliniken der Thermenregion aufgeteilt. „Das bedeutet, dass vom Notruf 144 jeweils das diensthabende Akut-Spital angefahren wird.“