Als Teil des standortübergreifenden medizinischen Versorgungskonzeptes war die Bündelung der Geburtshilfe in Mödling eine der ersten Maßnahmen, die 2014 auf dem Weg des Landesklinikums Baden-Mödling in die Zukunft umgesetzt wurde. Mödling ist dadurch zur „Geburten Nummer 1“ von NÖ geworden.

Bereits am 16. Dezember des Vorjahres hat man eine Schallmauer durchbrochen: mit Anton (2.325 Gramm, 46,5 cm) kam um 17.39 Uhr das 2.000ste Baby zur Welt. Alles in allem wurden 2016 2.079 Kinder (1.022 Mädchen, 1.057 Buben) geboren, 2015 waren es 1.841.

Primarius Johann Pidlich, ärztlicher Leiter des Landesklinikums Baden-Mödling ist „die steigende Anzahl an Geburten ein eindrucksvoller Vertrauensbeweis für den Standort Mödling und das engagierte Team der Geburtshilfe rund um Primarius Andreas Brunner, Bereichsleitung Heidi Lamprecht und Stationsleitung Martina Plescher“.

Heuer werde es einen weiteren wichtigen Schritt geben, merkte Pidlich an: „Mit der Eröffnung eines top modernen Eltern-Kind-Zentrums schaffen wir auch im Bereich der Infrastruktur die besten Rahmenbedingungen für Eltern und ihre Kinder.“ Das Mödlinger Neujahrsbaby kam übrigens am 1. Jänner um 1.19 Uhr auf die Welt. Mutter und Baby wollen aber nicht in die Öffentlichkeit.