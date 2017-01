„Ich bin nicht hingefallen, mich hat’s zerrissen“, schildert Gertrude Edletitsch (76) aus Pellendorf (Bezirk Bruck/Leitha) die verhängnisvollen Augenblicke fast exakt zur Halbzeit ihres Teneriffa-Aufenthalts; die Pensionistin übersieht die Einfassung einer kleinen Grüninsel und bleibt mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen.

Im Spital der spanischen Atlantikinsel bekommt sie eine neue Hüfte: „Die medizinische Betreuung war wunderbar“, sagt Edletisch im NÖN-Gespräch. Das Rundherum eher weniger. „Das Essen war ungenießbar. Die Semmel hab ich im Tee eintauchen müssen, sonst hätte ich sie nicht beißen können. Ich habe in den ersten beiden Tagen zwei Kilo abgenommen“, erzählt die ohnehin sehr schlanke Frau.

"Alles war so sauber, schön und modern;"

Nur wenige Tage nach der schweren Operation tritt Edletitsch unter ärztlicher Begleitung im Linienjet die Rückreise an, erhält ein Schlafmittel und wacht erst wieder auf der Orthopädie im Landesklinikum Mödling auf. „Ich hab geglaubt, ich bin in einem 4-Sterne-Hotel. Alles war so sauber, schön und modern; und das Essen hervorragend.“

Ganz zu schweigen vom Personal, das „sich sehr um mich bemüht und mich ordentlich aufgepäppelt hat. Sie haben alles für mich gemacht, ohne dass ich etwas hätte sagen müssen.“

Deshalb sei es ihr ein Anliegen, auch auf diesem Weg Danke zu sagen. Vor allem, „weil man in letzter Zeit immer nur Schlechtes über das Mödlinger Spital hört“.

Primarius Johann Pidlich, ärztlicher Leiter des Landesklinikums Baden-Mödling freut sich „sehr über dieses Lob und darüber, dass die Patientin mit der Betreuung an der Orthopädie Station unter der pflegerischen Stationsleitung Maria Ambrosch sehr zufrieden war“. Das Team rund um Primarius Thomas Klestil werde auch in Zukunft – mit dem Schwerpunkt Unfallchirurgie in Baden und dem Schwerpunkt Orthopädie in Mödling – rund um die Uhr für die Patienten da sein.