In der Vorwoche erstattete ein 16-Jähriger in der Polizeiinspektion Mödling Anzeige: Mitschüler und er seien von einem Klassenkameraden erpresst und bedroht worden. Ein bereits amtsbekannter Afghane (16) habe ihn einige Male gezwungen, 50 Euro herauszurücken, andernfalls es Hiebe setzen würde. Die letzte „Zahlung“ sei am Tag vor der Anzeigeerstattung fällig gewesen, sagte das Opfer.

Der Verdächtige wurde von den Beamten zu den Vorfällen befragt und auf Weisung der Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt auf freiem Fuß angezeigt. Wirkung hat die exekutive Intervention beim Afghanen allerdings nicht gezeigt. Zwei Tage später stand der 16-jährige Schüler erneut in der Polizeiinspektion. Der „Schulkollege“ habe erneut Geld gefordert, Zeugen bestätigten die Aussagen des Opfers.

Jetzt ging alles sehr schnell. Über den Journaldienst der Staatsanwaltschaft wurde die Festnahme erwirkt, der Verdächtige kurz darauf in seiner Wohnung in der Hauptstraße abgeholt und in die Justizanstalt Wr. Neustadt eingeliefert.