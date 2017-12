25 Jahre hat Lotte Steppan die Geschicke des Mödlinger Hilfswerkes maßgeblich beeinflusst. Vier Mal wurde sie in dieser Zeit zur Vorsitzenden gewählt. Die Betreuung durch Tagesmütter, die Versorgung mit „Essen auf Rädern“, die „Heim- und Krankenhilfe“, der „Mödlinger Kindertreff“ in der Weislein-Mühle zählen heute zu selbstverständlichen sozialen Leistungen.

„Mit ihrem ehrenamtlichen Engagement hat Lotte Steppan über viele Jahre gesichert, dass die Bevölkerung auf diese Dienste in höchster Qualität zurückgreifen konnte“, betonte Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP, in seiner Laudatio. „Ich habe gekämpft und gestritten, gewonnen, verloren und gelitten“, erinnerte Hintner an einen persönlichen Satz Steppans, mit dem sie einmal ihre innige Beziehung zu ihrem Mödlinger Hilfswerk ausdrückte. Denn Steppan ist für den Stadtchef „ein streitbarer Geist im positiven Sinn. Für ihr Hilfswerk ist sie stets auf die sprichwörtlichen Barrikaden gestiegen und hat viele erfolgreiche Kämpfe im Sinne ihrer Organisation ausgefochten“.

Hintner lobte: „Unter Lotte Steppan wurde das Mödlinger Hilfswerk zur modernen sozialen Fullservice-Agentur. Ein One-Stop-Shop, der die vielfältigen Angebote für Jung und Alt sowie für Familien und Senioren unter einem Dach vereint.“

Im Rahmen der Vorstandssitzung übergab sie die Funktion an Stellvertreter Sigi Stöberl.

Steppan nahm die Auszeichnung sichtlich gerührt an, erbat auch für den Nachfolger die gleiche Unterstützung durch die Stadtgemeinde und bedankte sich „für die gute und konstruktive Zusammenarbeit stets auch über die Parteigrenzen hinweg“.