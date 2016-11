Helga Traxler beendete nach 25 Jahren ihre Tätigkeit auf der „Mödlinger Hütte“ und geht in Pension. Der Alpenverein Mödling hat im Laufe des Sommers einen neuen Pächter gesucht – und gefunden: Alfred Stieg (55) aus Rottenmann, der in Selzthal ein Lebensmittelgeschäft führt, übernimmt gemeinsam mit seiner Frau Annabell die beliebte Alpinhütte.

Matthias Merz, 1. Vorsitzender der Sektion Mödling, freut sich, dass „wir einen kompetenten Pächter finden konnten, der noch dazu in der Umgebung beheimatet ist“.

Die neuen Pächter Alfred und Annabell Stieg. | Alpenverein Mödling

Stieg hat „die neue Herausforderung gerne angenommen. Meine Frau und ich lieben die Berge und freuen uns, in Zukunft Höhenluft schnuppern zu können“, machte der deutlich. „Die Mödlinger Hütte ist so gut ausgestattet, dass wir den Gästen dem heutigen Zeitgeist entsprechend den gewünschten Komfort, eine vorzügliche Küche bieten und diese schöne Schutzhütte im traditionellen Stil des Alpenvereins führen können.“

Die 1914 eröffnete „Mödlinger Hütte“ in den Ennstaler Alpen ist bei Erholungssuchenden, Wanderern, Bergsteigern und Familien mit Kindern gleichermaßen beliebt.

Der Mödlinger Hubert Janku, Referent für Hütten und Wege der Sektion Mödling, plant und leitet seit 10 Jahren die umfangreichen Zu- und Umbauten, sowie die Installationen der technischen Anlagen der Mödlinger Hütte.

Bio-Kläranlage und Photovoltaik-Anlage

Der Alpenverein Mödling hat mithilfe des Österreichischen Alpenvereins, der Stadtgemeinde Mödling, der „Kommunalkredit“ und vieler Spender in den letzten Jahren eine biologische Abwasser-Kläranlage, eine moderne Energieversorgungsanlage auf Rapsölbasis mit Photovoltaik-Anlage und umfangreiche Sanitär- und Brandschutzeinrichtungen eingebaut.

Und „das neue Online-Reservierungsportal für Alpenvereinshütten wurde bereits installiert und wird in der Saison 2017 verfügbar sein“, verspricht Janku.

Das heuer erstmals auf der Mödlinger Hütte durchgeführte Alpenverein-Programm „Bergferien für Familien“ in Kooperation mit Rangern des Nationalparks Gesäuse wurde von den Gästen gut angenommen und wird fortgeführt. Unsere steirische ÖAV-Schutzhütte bietet 74 Schlafplätze, zum Teil in Zweibettzimmern, drei urige Gaststuben mit 60 Sitzplätzen, einen Winterraum und zwei Sonnenterrassen für 100 Personen.

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung am 28. November um 18.30 Uhr in der Bühne Mayer werden die neuen Pächter der Mödlinger Hütte den Mitgliedern vorgestellt. Zudem stehen die Neuwahl des Vorstandes und Ehrungen langjähriger Mitglieder an.