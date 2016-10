1973 startete Margarete Pearson in der Volksschule Gablitz ihre pädagogische Karriere, die sie in der Volksschule I in Schwechat fortsetzte. Nach einer privat-erzieherischen Pause (drei Söhne) verschlug es sie 2002 als Lehrerin in die Volksschule Lerchengasse, 2008 übernahm sie die Schulleitung. Nach einjährigem Sabbatical gibt es nun doch kein Comeback: Pearson wurde am Freitag in den Ruhestand verabschiedet.

Lobesworte von allen Seiten

Die Feier im Turnsaal war kurzweilig, sämtliche Schülerinnen und Schüler sowie das Lehrerinnenteam hatten tolle Auftritte. Lehrerkollegin Susanne Fürst erinnerte sich an ihren „einschneidenden Einstieg. Als du, liebe Margarete, gekommen bist, musste ich gehen“. Ein Jahr später war sie wieder an der Schule und attestiert ihrer „Frau Direktor, die für uns alle immer Big Mama war: Du hast alles richtig gemacht.“

Lobesworte, die alles sagen, kamen auch vom Elternverein, vertreten durch Annegret Bauerle und Christa Kerschner: „Unsere Kinder sind alle gut in den weiterführenden Schulen angekommen.“

Mödling ein Stück beweglicher gemacht

Für Stadtchef Hans Stefan Hintner, ÖVP, war sicher, dass „auf dich kein Ruhestand zukommen wird. Du hast der Schule deinen Stempel aufgedrückt und dafür gesorgt, dass Mödling ein Stück beweglicher wird“. Gemeint damit: der Weg zur „Harald Lowatschek-Sportvolkssschule“ sei untrennbar mit der Ära Pearson verbunden, merkte Hintner an und überreichte eine Dankesurkunde der Stadt.

Pflichtschulinspektorin Monika Dornhofer war froh, eine Bekannte aus Jugendtagen – Pearson und sie stammen aus Bruck/Leitha – beruflich wieder getroffen zu haben, Regionalmanagerin Sabine Karl-Moldan bedankte sich für „die Kraft und Emotion, die du in die Schule gesteckt hast“.

Pearson sagte allen Beteiligten „ein herzliches Dankeschön“ und schmunzelte: „Ich habe meistens alles bekommen, was ich wollte. Aber aufgestockt ist das Schulgebäude immer noch nicht.“ Nachfolgerin Dagmar Starnberger-Weninger hat den Wink vernommen.