Kein Cent ist im Budget 2018 vorgesehen – das vermeintliche Ende aller Eishallenträume hat für einigen Wirbel und Diskussionen gesorgt.

Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP, betont im NÖN-Gespräch, dass „das Buch immer noch offen, die Halle noch nicht gestorben ist“. Faktum sei, dass der Eislaufplatz jährlich ein Minus zwischen 300.000 und 400.000 Euro nach sich ziehe und auf lange Sicht gesehen die Verlegung der Eisfläche in Richtung Jakob Thoma-Straße (Sportplatz) die wirtschaftlich günstigere Variante sei. Die Standortverlegung sei ebenso politisch untermauert wie das Bekenntnis, dass „in Mödling Eislaufen immer möglich sein soll“.

Der Stadtchef ruft die Ausgangslage in Erinnerung: „Den Bau einer Eishalle kann sich Mödling alleine nicht leisten. Und ein Multiversum wie in Schwechat wird’s mit mir nicht geben.“ Man habe sehr wohl viele Gespräche – vor allem mit dem Land und dem Eishockey-Verband – geführt und drei Varianten herausgearbeitet: eine um 5, eine um 7 und eine um 9 Millionen Euro; abhängig von der Beschaffenheit der Infrastruktur (Kabinen, Tribüne, Eislaufschuhverleih, Büfett, ...).

Mödling könnte mit 2 Millionen Euro leben

Infrage käme grundsätzlich die teuerste Variante, erklärt Hintner: „Weil es nur hier zu einer Drittelfinanzierung zwischen Land, Bund und Gemeinde kommen könnte.“ Heißt: Mödling müsste drei Millionen Euro beisteuern, abzüglich einer in Aussicht gestellten zusätzlichen Sonderbedarfszuweisung könnte dieser Betrag auf zwei Millionen gedrückt werden. Ein Betrag, „den wir auf Jahre hindurch sicher stemmen könnten, der für uns zu schaffen ist“, glaubt Hintner. Alles hänge nach wie vor an der Zusage des Bundes. Sobald es einen neuen Sportminister geben wird, wolle man „das Gespräch suchen“.

Fix: Gemeinde wird nicht Betreiberin

Alle drei Projekte seien „ausschreibefähig“, bei allen drei Projekten werde „die Gemeinde sicher nicht Betreiberin sein“. Und wenn es in den nächsten Monaten Geldmittel für irgendwelche ergänzenden Planstudien bedürfe, werde man die in einem der beiden Nachtragsvoranschläge berücksichtigen, merkte der Stadtchef an.

„Wir sind also nach wie vor an einer Eishalle dran. An einer Halle für alle, nicht zur Befriedigung von Einzelinteressen.“