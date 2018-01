Im Rahmen des Produktmanagement-Unterrichts startete die 5PB der Höheren Lehranstalt für Produktmanagement und Präsentation (HLP) ihr soziales Projekt „Nächstenliebe“.

Die Idee dahinter war, in der „Zweiten Gruft“ der Erzdiözese in Wien für all jene zu kochen, die sich selbst keine warme Mahlzeit leisten können. Die finanziellen Mittel wurden durch ein in der Schule veranstaltetes Buffet eingenommen. Mit diesem Geld wurden die Zutaten für die Haupt- und Nachspeise eingekauft.

"Die Arbeit war sehr intensiv"

Auf der Speisekarte standen herzhaft zubereitete Krautfleckerl und als Dessert Vanillepudding mit Himbeersirup.

Mit vollgepackten Autos ging es von Mödling nach Wien in die Lacknergasse. Mit viel Freude und Elan wurden Speck und Kraut verarbeitet. Unter der Leitung von Lehrerin Irene Grünner bereiteten die Schülerinnen für etwa 200 Personen eine warme Mahlzeit zu.

„Die Arbeit war sehr intensiv, doch die Zufriedenheit und Dankbarkeit der Besucher der Gruft waren Belohnung genug für uns“, berichtet Grünner.