Seit 2003 war der Jurist Stefan Jauk bei der Raiffeisen-Landesbank NÖ-Wien tätig, seit 2007 als Abteilungsleiter für die Betreuung von Firmenkunden im Raum Niederösterreich.

Nunmehr machte der gebürtige Steirer unter 100 Bewerbern das Rennen und ist ab sofort Mitglied der Geschäftsleitung der Raiffeisen Regionalbank (RRB) Mödling. „Ich bin begeistert vom Haus, vom Spirit, den Kolleginnen und Kollegen, deren Umgang miteinander und deren Kompetenz“, schildert Jauk im NÖN-Gespräch seine ersten Eindrücke.

Mit einer Bilanzsumme von knapp 1,4 Milliarden Euro, 193 Mitarbeitern und 58.000 Kunden sei die RRB Mödling „eine gewichtige Größe in einem tollen Marktgebiet, die die Herausforderungen wie Niedrigzinsvorschriften und Digitalisierung meistern wird“, ist Jauk zuversichtlich.

"Wir streben eine perfekte Kombination an"

Während Mitbewerber Filialen sperren und auf Telefon-Hotlines setzen, zeigt sich Jauk als Verfechter des eingeschlagenen RRB-Weges: „Wir streben eine perfekte Kombination aus persönlichem Service und Online-Angeboten an.“ Nicht umsonst habe man bereits in drei Pilotbankstellen – Mödling, Laxenburg, Maria Enzersdorf – die Öffnungszeiten an bestimmten Tagen bis 19 Uhr verlängert und „damit den Bedürfnissen der Kunden angepasst“.

Im Mai werden die Öffnungszeiten auch in den anderen Bankstellen adaptiert werden: „Berufstätige haben nichts davon, wenn wir offen haben, während sie auch arbeiten. Ich sehe eine Bankstelle nicht als Kosten-, sondern als Erfolgsfaktor für die Zukunft. Für uns wird der Kunde im Mittelpunkt stehen. Wir wollen einen Mehrwert für ihn schaffen“.

Alles in allem ist für Jauk klar: „Einfache Bankgeschäfte werden in Zukunft verstärkt über das Internet oder telefonisch abgewickelt werden. Für eine qualitative und kompetente Beratung werden persönliche Gespräche aber einen noch höheren Stellenwert haben.“

Es wird übrigens keine langfristige Fünfer-Geschäftsleitung geben: Alois Zach scheidet mit

Jahresende aus der Geschäftslei tung aus, im Frühjahr wird Franz Urban seinen Ruhestand antreten. Bleibt vorerst das Trio mit Sonja Laimer, Johann Koller und Stefan Jauk.

Steckenpferd bleibt der NÖ-Bauernbundball

Eines lässt sich Jauk auch in seiner neuen Funktion nicht nehmen – Hobbys wie Ski fahren, Eishockey kommen ohnehin zu kurz: die Organisation des NÖ Bauernbund-Balls; dafür zeichnet er als Obfrau-Stellvertreter der Akademikergruppe – Vorsitzende ist NÖ-Bauernbunddirektorin Klaudia Tanner – mitverantwortlich. „Die Veranstaltung sehe ich auch als Brückenschlag zwischen Stadt und Land sowie als hervorragenden Termin zum Netzwerken“, merkt Jauk an. Der 74. Bauernbund-Ball – die größte NÖ-Ballveranstaltung – geht am 14. Jänner im Austria Center Vienna übers Parkett.