Noch gleicht die Rot-Kreuz-Bezirksstelle in der Neusiedlerstraße einer großen Baustelle. Doch es wird und es muss auch werden. Denn geht es nach Bezirksstellenleiter Michael Dorfstätter, steht der Einzugstermin kurz bevor: „Wir wollen gegen Ende Juni den Betrieb wieder aufnehmen.“ Die Bauarbeiten würden grundsätzlich nach Plan verlaufen.

Im Laufe dieser Woche wird der Garagenboden betoniert. Die Fassade werde gerade verputzt und auch sonst sehe es sehr gut aus, betont Dorfstätter im Gespräch mit der NÖN.

Trotz aller Vorfreude auf die neue Rot-Kreuz-Heimstätte in Mödling, ist man mit dem aktuellen Ausweichquartier am Hyrtlplatz zufrieden. Auch wenn anfangs die Fragezeichen groß waren, ob das es auch funktionieren würde. Bisher verlief alles reibungslos, wie der Bezirksstellenleiter betont. Dorfstätter bezeichnet den Hyrtlplatz in Nachhinein sogar als „Optimallösung“.

Umstellung auf NEF-System

Dennoch fiebert man dem Umzug in die neue Zentrale entgegen. Denn dann können auch die Fahrzeuge wieder an einem Ort zusammengeführt werden. Parallel zur Inbetriebnahme der Bezirksstelle wird auch das NEF-System gestartet. Dann wird der Notarzt nicht mehr mit einem Rettungswagen, sondern einen speziell ausgestattetem Pkw, dem Notfalleinsatzfahrzeug (NEF), zum Einsatzort fahren. Das garantiert erhöhte Unabhängigkeit für den Notarzt, wird er nämlich nicht gebraucht, ist er sofort wieder bereit.

