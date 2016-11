Bald wird die Rotkreuz-Bezirksstelle wieder ihre alte Adresse haben. Nachdem der Stützpunkt zum Teil abgerissen wurde – der hintere Trakt steht noch – wird mittlerweile neu gebaut. Die Gründe dafür schildert Organisationsleiter Thomas Pointner: „Im alten Gebäude war die Infrastruktur am Ende, das Raumkonzept hat unseren Bedürfnissen nicht mehr entsprochen und die Garage war aufgrund der mittlerweile üblichen Fahrzeuggröße nicht mehr zeitgemäß und einfach zu klein.“

In dem von Architekt Andreas Hawlik entworfenen Gebäude wird es neben den Büros für den Verwaltungsdienst auch eigene Aufenthaltsräume für den Bereitschafts- und Nachtdienst sowie für die die Jugendgruppe geben.

An dem stehengebliebenen Teil des alten Gebäudes wird angebaut und eine Verbindung wird geschaffen, wie Pointner schildert: „Die Garage wird in etwa dort sein, wo sie auch zuvor war. Durch ein Einbahn-System werden wir aber mehr Platz haben. Über den Garagen wird eine Terrasse sein, die den alten und den neuen Teil verbindet. In Kombination mit dem Lift im neuen Gebäude wird somit auch der hintere Teil endlich barrierefrei.“