Die Filialleiterin eines Drogeriesupermarkts in der Enzersdorfer Straße alarmierte am Freitagnachmittag die Polizei. Zwei Männer seien beim Klauen von Rasierklingen beobachtet worden. Ein georgischer Asylwerber (33) konnte noch an Ort und Stelle angehalten werden; der zweite Verdächtige (35), ein Asylwerber aus Russland, wurde auf der Flucht gestellt.

Kurz vor der Anhaltung bemerkten die Beamten, dass der Mann eine – wie sich später herausstelle, mit Alufolie ausgekleidete – Tasche in ein Fahrzeug schmiss. Im Zuge der weiteren Erhebungen konnten den beiden Asylwerbern und einem dritten, bislang unbekannten Täter, weitere Diebstähle von Rasierklingen in Filialen in Mödling, Wiener Neudorf und Wien 11 nachgewiesen werden. Der entstandene Schaden beträgt über 1.100 Euro.

Bei einer Durchsuchung des Wohnraumes im Betreuungszentrum Traiskirchen stießen die Kriminalisten auf weiteres Diebesgut und eine zweite präparierte „Einkaufstasche“.

Der Journalstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt ordnete die Einlieferung der Festgenommenen in die Justizanstalt Wiener Neustadt an.