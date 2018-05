Samantha Steppan, Tochter von zwei Schauspielern, Nicole Fendesack und Andreas Steppan, kennt diesen Beruf von Kindesbeinen an: „Das hat Vor- und Nachteile, man steht immer etwas im Schatten der Eltern, aber man bringt auch schon viel Erfahrung mit.“

Sie liebt ihren Beruf, obwohl es, wie sie zugibt, nicht immer ein Honiglecken ist: „Ich arbeite nebenbei auch noch in anderen Jobs, aber die Schauspielerei ist einfach eine Tätigkeit, die immer Abwechslung und Herausforderungen bringt, und niemals zur Routine wird.“

"Es ist traurig, dass das Theater hinten angestellt wird"

Oft reagieren die Leute überrascht, wenn sie erzählt, dass sie nicht Film-, sondern Theaterschauspielerin ist: „Es ist traurig, dass das Theater manchmal hinten angestellt wird, obwohl es dem Schauspieler durch die Live-Performance viel mehr abverlangt.“ Auch wenn in einer Partnerschaft beide in dieser Branche sind, bringe dies nicht nur Vorteile.

Heuer ist Steppan nicht in der Shakespeare-Produktion im Konzerthof des Gemeindeamts in der Pfarrgasse zu sehen. Sie spielt als Nächstes die Lotte in „Die Leiden des jungen Werther“ bei den Brüder Grimm Festspielen Hanau, und dann an der Seite von Stefano Bernadin in „Wie im Himmel“ (Kay Pollak) Kulturszene Kottingbrunn ab 7. September.