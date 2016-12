Im Bezirksgericht Mödling läuft die Hauptverhandlung gegen einen Tunesier (27) und eine Ungarin (31) wegen des Verdachts der „Aufenthaltsehe“. Plötzlich hört die Richterin noch genauer hin, denn die Ungarin gibt an, ihr „Mann“ habe sich zwei Tage vor dem Gerichtstermin in der Wiener Wohnung vergewaltigt. Zudem habe er ihr den ungarischen Personalausweis weggenommen.

Die Richterin reagiert sofort und informiert noch während der Verhandlung eine Kollegin der Staatsanwaltschaft Wien über den Vorfall. Die ordnete sofort die Festnahme des Tunesiers an und stellte die Untersuchungshaft in Aussicht. Unmittelbar nach der Hauptverhandlung wurde der Verdächtige von eben jenem Polizeibeamten, der ohnehin als Zeuge in der eigentlichen Sache geladen war, festgenommen.

Beide „Eheleute“ wurden zur Einvernahme in die Polizeiinspektion Mödling gebracht. Ebendort war der Tunesier zu den Vorwürfen wegen der Vergewaltigung nicht geständig; er wurde in den Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert.