Im Zuge des Neubaus des Landesklinikums Mödling – die endgültige Fertigstellung ist 2019 vorgesehen – ist ein weiterer wichtiger Mosaikstein gelegt worden: die Küche ist in aller Kürze vom Container-Standort, der seit 2014 Bestand hatte, in den vorgesehenen Platz im Pavillon C übersiedelt. Seit November stand für Küchenchef Rudolf Reitner und sein Team der Übersiedlungstermin fest. Von da an liefen die Planungen auf Hochtouren, erzählt der Gumpoldskirchner im NÖN-Gespräch. Schlussendlich hat alles perfekt geklappt.

Am Freitag wurden die Patienten wie gewohnt von der Container-Küche aus versorgt, dann ging es nur noch darum, das Material, das weiterhin zum Einsatz kommt, zum neuen Arbeitsplatz zu bringen. Das Team – alles in allem etwa 20 Personen – „hat ganze Arbeit geleistet“, lobt Reitner seine Unterstützer. Am Samstag lief die kulinarische Versorgung bereits vom neuen Arbeitsplatz aus.

Infrastruktur auf 900m²

Statt 400m² stehen jetzt 900m² zur Verfügung, die Infrastruktur wird unter anderem durch eine moderne Geschirrspülmaschine, in der Teller und Besteck thermisch desinfiziert werden, abgerundet. Ebenfalls neu sind die Speisetransportwagen, die durch entsprechende Beheizung oder Kühlung dafür sorgen, dass das Essen wohltemperiert beim Patienten ankommt.

Reitner & Co bereiten täglich etwa 690 Portionen Essen (dreimal täglich) für die Patienten zu. „Mehr Geräte, alles top-modern, mehr Platz. Wir kochen nun jeden Tag noch besser“, schmunzelt der Chefkoch.