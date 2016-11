Darüber hinaus haben die 200 Delegierten den Bezirksvorstand neu gewählt. An der Spitze bleibt Nationalrat Hannes Weninger. Neu in der Stellvertreterriege (Ex-Ministerin und Nationalrätin Gabriele Heinisch-Hosek, Guntramsdorf, Christian Wöhrleitner, Wr. Neudorf, Bürgermeister Andreas Linhart, Brunn am Gebirge und Frauenvorsitzende Gabriele Steiner, Brunn am Gebirge) sind Bürgermeister Robert Weber (Guntramsdorf) und Mödlings Klubobfrau Silvia Drechsler (statt Andreas Holzmann, Mödling, und Mirko Bernhard, Wienerwald).