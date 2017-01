Der Countdown läuft. Mit dem VIP-Event am Donnerstag fällt der Startschuss für die neue Ära im „Zick-Zack“, der legendären Club-Disco im Keller des „Haus an der Weinstraße“. Mit einem neuen Team: Andreas Budin aus Lanzendorf (Bezirk Bruck) ist Geschäftsführer der Event-Agentur „Society Entertainment“. Er hat in der „Babenberger Passage“, dem „Magna Racino“ bereits große Erfolge gefeiert, er gilt als einer der Top-Veranstalter von „House Events“ in Wien.

Kompagnon Sascha Kühnrich aus Wiener Neudorf kommt aus der Bankenwelt, ist ebenfalls Geschäftsführer der Agentur, organisiert diverse Events mit und kümmert sich um das Finanzmanagement.

Budin fiebert dem Start entgegen: „Alles wird fertig. Wir sind fürs Wochenende schon ausgebucht“, verrät er im NÖN-Gespräch. Ein Testlauf mit ausgewählten Besuchern sei „überwältigend verlaufen. Wir müssen nur mehr an Feinheiten feilen“. Stargäste sind Song-Contester Eric Papilaya und Giulia Siegel, deutsches Model, Fernsehmoderatorin, DJane und Schauspielerin, die Budin aus Passage-Zeiten kennt: „Sie wird auch auflegen.“