Hanns F. Hügel war einer der „ganz Großen des Wirtschaftsrechts“, wie seine Kollegen der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien anlässlich seines 65. Geburtstags stolz anmerkten.

Das „Hügel-Seminar“ am Juridicum war legendär. Dort versammelte er 23 Jahre lang die besten Köpfe als Vortragende und Zuhörer. Hügels Fähigkeit, fächerübergreifend in die Zukunft zu blicken sowie die Kombination von Praxis und Wissenschaft machten ihn zum unangefochtenen Vorreiter in vielen Bereichen des Gesellschafts- und Steuerrechts in Österreich wie auch in Deutschland.

bpv Hügel Rechtsanwälte GmbH ist eine der führenden Rechtsanwaltskanzleien Österreich mit Büros in Wien, Mödling und Baden; darüber hinaus betreibt bpv Hügel ein Büro in Brüssel und ist über das Netzwerk „bpv LEGAL“ in Budapest, Prag, Bratislava und Bukarest präsent.

Für die Partner der Kanzlei waren „die menschliche Größe und Umsicht von Hanns F. Hügel sowie sein strategischer Weitblick einzigartig. Seine Präzision und Stärke bei der Vertretung der Interessen unserer Mandanten haben uns und die gesamte Kanzlei geprägt. Wir trauern, sind aber dankbar, dass wir von ihm lernen und ihn beruflich begleiten konnten. Die Begeisterung und Freude, die er an der Arbeit als Rechtsanwalt vermittelte, war außergewöhnlich“.

Die Seelenmesse für Univ. Prof. Dr. Hanns F. Hügel wird am 9. Dezember um 11 Uhr in der Pfarrkirche Hinterbrühl gelesen. Die Familie bittet, von Blumenspenden abzusehen. Das Begräbnis selbst findet im Familienkreis statt.