Peter Friedl hat die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) geklagt, weil seiner Gattin nicht die Pflegestufe zuerkannt worden war, die ihr zugestanden wäre. Die NÖN berichteten.

Am 13. September des Vorjahres starb Doris Friedl nach langem, schwerem Leiden, den Prozess hat sie nicht mehr erlebt.

Auch nicht das, was ihrem Mann gelungen ist. Statt der beantragten Pflegestufe 3 wurde gar 4 zuerkannt, eine Nachzahlung in vierstelliger Höhe war die Folge. Wiewohl Friedl stets anmerkte: „Mir ist es nie ums Geld gegangen, ich wollte immer nur darauf hinweisen, wie die PVA über die Leute drüberfährt.“ Und Friedl hat noch eines geschafft: den gewünschten Termin beim PVA-Landesstellenleiter Thomas Samhaber.

"Vieles ist nicht rund gelaufen"

Es sei wichtig gewesen, ihn über Dinge aus der Praxis zu informieren: darunter Beanstandungen über das Verhalten der von der PVA zur Überprüfung ausgeschickten Ärzte oder das Fehlen eines der Berechnung dienlichen Betreuungsstunden-Katalogs. „Das Gespräch verlief sehr konstruktiv, ich hatte das Gefühl, Herr Direktor Samhaber hat das sehr lange Gespräch nicht nur notgedrungen mit mir geführt“, bedankte sich Friedl. „Wenn es auch positive Änderungen für andere bewirken würde, hätte ich viel erreicht.“

Samhaber zeigte sich im NÖN-Gespräch als Verfechter der Devise „Durchs Reden kommen die Leute z’samm. Es war mir ein Anliegen, Herrn Friedl persönlich zu empfangen, da leider vieles nicht rund gelaufen ist“. Derart intensive Einzeltermine seien die Seltenheit, merkte Samhaber an: „Unsere Schreiben gehen an 900.000 Personen; bei jedem steht mein Name drunter ...“