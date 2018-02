Im Vorjahr gewann „Tourismusschule“-Schülerin Anna Bugl souverän den Jungsommelier-Wettbewerb. Aus diesem Grunde war es heuer an der Tourismusschule St Pölten, diesen bundesweiten Bewerb zu organisieren und auszutragen.

Für die qualifizierten Vertreter von über 20 Schulen aus ganz Österreich gab es eine Vielzahl an schwierigen Aufgaben zu bewältigen: Sensorik- und Wissenstests, Weiß- und Rotweinservice vor Publikum. Eine Fachjury beurteilte jeden einzelnen Handgriff. Der Titel „Jung-Sommelier“ bleibt in niederösterreichischer Hand: der Mödlinger Maximilian Weber von der Tourismusschule Salzburg/Klessheim setzte sich durch und darf sich nunmehr „Bundesmeister“ nennen.

Für Weber war es „als halber Mödlinger – mein Vater ist Schweizer – eine besondere Ehre, in meinem Bundesland zu gewinnen. Ich bin natürlich sehr stolz und erleichtert, nach den langen Vorbereitungen schlussendlich den Titel geholt zu haben. In Zukunft möchte ich weiter in der Gastronomie arbeiten und den Sommelier fertigmachen.“ Weber sorgte bereits 2016 für ordentlich Furore. Beim „Duell der Jungköche“, initiiert vom Verband der Köche Österreichs, holte der Mödlinger in Innsbruck Silber.