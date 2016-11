Ein Vorfall hätte schlimm enden können, wie die betroffene Anrainerin (Name der Redaktion bekannt) schildert: Sie sei gerade dabei gewesen, Sachen ins Auto einzuladen, als sie auf ein Fahrzeug aufmerksam wurde, das von der Badstraße kommend mit 58 km/h – so stand’s auf der temporären Anzeigetafel zu lesen – in der 30er-Beschränkung daher raste. „Ich deutete dem Fahrer, er möge langsamer fahren und zeigte auf die Tafel“, erzählt die Dame.

"Mit Absicht auf mich zugerast"

„Woraufhin er sein Auto verreißt und mit voller Absicht auf mich zurast. Ich bin in meine Einfahrt gesprungen, er hat wirklich im letzten Moment wieder verrissen.“

Sie habe die Nummerntafel notieren können und den Rowdy angezeigt.

Auch „Sicherheitsbürger“ Herbert Kratky hatte in seiner Josef Lowatschek-Gasse eine Begegnung der anderen Art: „Ebenfalls von der Badstraße kommend, schoss ein Auto über den Zebrastreifen im Zuge Spechtgasse. Flucht war nicht möglich, da ich einen Karton in den Händen hatte. Der Fahrer bremste sich ein, dass es quietschte, blieb quer über die Straße vor mir stehen und öffnete das Fenster.“ Von der erwarteten Entschuldigung war nichts zu hören. Ein „Mach’ die Glurr’n auf, Hatscherter“ war die Folge.

Unterschriften werden bereits gesammelt

Jetzt wollen die Anrainer gemeinsame Sache – mittlerweile wurden über 50 Unterschriften gesammelt – machen und die Josef Lowatschek-Gasse anderwertig vom Durchzugsverkehr befreien: mit Rechtsvorrang für die Seitengassen. Das sei kostengünstig umzusetzen, betroffen wären lediglich die Franz Schubert Gasse und die Specht-Gasse. Bei der Anningerstraße müssen die Autofahrer ohnehin vor der Weißes Kreuzgasse bremsen (Nachrang) und „In den Krautgärten“ und „Kurze Gasse“ ist jeweils eine Einbahn, die von der Lowatschekgasse wegführt.

Verkehrsstadtrat will die Sache prüfen

Vizebürgermeister & Verkehrs-Stadtrat Gerhard Wannenmacher, Grüne, verspricht: „Wir werden uns die Sache in Ruhe und ernsthaft anschauen und auch einen Verkehrssachverständigen hinzuziehen.“

Wannenmacher merkt an, dass es sich um einen Präzedenzfall handeln würde: „Grundsätzlich haben wir in 30er-Zonen schon die Rechtsvorrangregel. Ich denke da nur an die Bereiche Goethegasse oder Jose Weinheber-Gasse.“ In der Josef Lowatschek-Gasse wäre das etwas anderes, dort gilt der 30er nur in eben jenem Straßenzug. Aber egal: „Wir werden den Wunsch der Anrainer prüfen.“