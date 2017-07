Vier Flüchtlinge - fünf Räder .

Am Sonntag gegen 1.30 Uhr fiel einer Funkwagenbesatzung ein Mann auf, der im Eingangsbereich in den Mödlinger Bahnhof einen Fahrradreifen in der Hand hielt. Die Polizisten machten sich auf, die Person, einen 20-jährigen syrischen Flüchtling, zu kontrollieren...