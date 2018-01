Seit eineinhalb Jahren gibt es in Mödling und sechs weiteren Gemeinden im Bezirk Mödling mit E-Carregio ein Car-Sharing-Projekt mit Elektro-Autos. Ein Projekt, das gut angenommen wird, wie die Auslastung am Standort Norbert Sprongl-Gasse beweist.

Im Juli wurden neue Autos mit mehr Reichweite und neuen Features bereitgestellt, nun ist in Mödling ein zweiter e-Golf am Wirtschaftshof in der Fabriksgasse 5-9 verfügbar.

Während der Arbeitszeiten unter der Woche wird das umweltfreundliche Fahrzeug von den Mitarbeitern des Wirtschaftshofes für Dienstfahrten genutzt. Während der Abend- und Nachtstunden bzw. an den Wochenenden kann der e-Golf auch von e-Car-Sharing-Mitgliedern genutzt werden. „Ein weiterer wichtiger Beitrag zur CO -Vermeidung in unserer Stadt der kurzen Wege“, zeigten sich Stadtchef Hans Stefan Hintner, ÖVP, und Vizebürgermeister Gerhard Wannenmacher, Grüne, begeistert.

Bei der Präsentation mit dabei waren auch Europcar-Geschäftsführer Thomas Schevaracz-Helm, Energieberater Gerhard Puchegger und Wirtschaftshof-Abteilungsleiter Yves Mattis.