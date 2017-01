MÃ¶dling , Wien

Die Beamten legten sich auf die Lauer und schlugen in der Vorwoche in Wien-Meidling zu, als „Gigi“ gerade Drogen an den Mann bringen wollte. Der Dealer wurde als 24-jähriger Nigerianer identifiziert, der an mehrere Konsumenten – darunter auch viele aus dem Bezirk Mödling - Kokain verkauft haben soll.

Der Beschuldigte wurde vorerst in die Justizanstalt Wien-Josefstadt (Abteilung für Bodypacker) eingeliefert, da davon auszugehen war, dass er Suchtmittel im Mund aufbewahrt und im Zuge der Festnahme verschluckt hat. Die Erhebungen laufen.