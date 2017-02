Auf Initiative von Landeshauptmann Erwin Pröll ist die Vereinigung der „Bühnenwirtshäuser NÖ“ entstanden. Dabei handelt es sich um Gastronomiebetriebe, die mit Kulturvereinen eng zusammenarbeiten und ganzjährig Events veranstalten. So wie die „Bühne Mayer“ im Mödlinger Mautwirtshaus sind es insgesamt 13 „kulinarische“ Veranstaltungslocations im Bundesland.

Der Stellenwert Mödlings wurde nunmehr untermauert: Mautwirtshaus-Chefin Edda Mayer-Welley wurde als Vereinsobfrau der „Bühnenwirtshäuser in Niederösterreich“ bestätigt, geht in ihre zweite Schaffens-Periode. „Wir wollen noch mehr auf uns aufmerksam machen, uns weiter entwickeln und zeigen, dass wir die kulturellen Nahversorger in den Gemeinden sind“, merkt sie im NÖN-Gespräch an. Ziel sei, dass die „Bühnenwirtshäuser“ eine Marke wie etwa die „Wirtshauskultur“ werden. „Daher werden wir uns bemühen, vor allem das Bewusstsein bei den Gemeinden für unser Wirken zu stärken“. So wie es seit Jahrzehnten in Mödling klappt. „Da sind wir gegenüber anderen Standorten schon sehr gesegnet“, weiß Mayer-Welley.

Am Donnerstag um 20 Uhr ist übrigens Andrea Händler („Ausrasten“) zu Gast in der Bühne Mayer, am Freitag Gitarre-Fingerstyle-Virtouse Markus Schlesinger.