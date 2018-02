„Wir verstehen uns als erster Ansprechpartner, Vermittler und Servicestelle“, ließ Martin Fürndraht, Obmann der Wirtschaftskammer-Bezirksstelle Mödling, im Rahmen des Neujahrsempfangs im „Haus der Wirtschaft“ nicht unerwähnt.

Nicht weniger als 14.000 Kontakte hat das Team rund um Bezirksstellenleiterin Karin Dellisch-Ringhofer anno 2017 registriert. Nicht nur bei einer Vielzahl an Betriebsbesuchen, sondern auch persönlich in der Bezirksstelle, per Telefon und Mail. Dellisch-Ringhofer machte deutlich, welche Kraft im Bezirk Mödling steckt: „Fast 10 Prozent der Unternehmen des Landes befinden sich hier.“ Oder: 10.075 aktive Mitglieder – 102.299 sind es in ganz Niederösterreich.

Finanzamt freut sich über 1,4 Milliarden

Besonders erfreulich sei, dass 2017 nicht weniger als 864 Betriebe ihren Standort in den Bezirk Mödling verlegt haben. All das stellt auch das Finanzamt Baden-Mödling mehr als zufrieden. Im Vorjahr haben die Unternehmer für ein Steueraufkommen in der Höhe von insgesamt 1,43 Milliarden Euro gesorgt: „Um 4,2 Prozent als im Jahr zuvor. Und das war schon ein gutes Jahr“, betonte Dellisch-Ringhofer.

Dworak

Sie bedankte sich auch bei 312 Lehrbetrieben, die sich 2017 um die „solide und qualitativ hochwertige von 1.006 Ausbildung von Lehrlingen gekümmert haben“. Die 2018er-Schwerpunkte liegen unter anderem in der Digitalisierung, der Lehrlingsoffensive („Junior Basic“ wird in Kooperation mit Schule fortgesetzt) und Informationen zur Datenschutzgrundverordnung, die für Unternehmer relevant wird.

Mehr Wirtschaft ist mehr für Niederösterreich“, Präsidentin Sonja Zwazl

Wirtschaftskammer NÖ-Präsidentin Sonja Zwazl bedankte sich beim Bezirksstellenteam vor allem für die „umfassenden Gründerberatungen, die so manchen Crash vermeiden hilft. Nicht umsonst haben wir in Niederösterreich eine hohe Überlebensquote“. Sie will sich auch künftig darum kümmern, dass „unsere heimischen Betriebe Chancen auf mehr Aufträge haben. Denn mehr Wirtschaft ist mehr für Niederösterreich.“