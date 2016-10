Im Zuge der Gemeinderatssitzung hat Stadtchef Hans Stefan Hintner, ÖVP, in seinen Berichten erklärt, dass „in Mödling wieder geblitzt wird“ – die NÖN berichtete. Er erwarte sich, dass sich das Geschwindigkeitsniveau wieder bei Tempo 50 einpendle. „Es ist kein Geheimnis, dass in Mödling grundsätzlich Tempo 40 gilt und jeder, der 50 fährt, ohne Strafe davon kommt.“ Diese Aussage hat eine erneute Diskussion über die Toleranzgrenzen ausgelöst.

Herbert Kratky, Anrainer der Josef Lowatschek-Gasse und Sicherheitsbürger, schüttelt den Kopf: „Da hätten wir uns den Kampf für den 30er in der Lowatschek-Gasse sparen können. Das kann doch nicht im Sinne eines Sicherheitskonzepts zum Schutz unserer Kinder sein.“

Viel Bundesländer haben Toleranzgrenze auf 5 km/h abgesenkt

Kratky hat unter anderem auch einen Hilferuf an Verkehrssicherheits-Papst Hermann Knoflacher abgesetzt. Für den steht fest: „Maßnahmen wirken nur, wenn sie wirksam überwacht werden. In den meisten Bundesländern wurde die Toleranzgrenze auf 5 km/h abgesenkt, in Niederösterreich leider noch nicht.“

Seitens der Bezirkshauptmannschaft Mödling hält man sich an folgende Regelung: Eine Anonym- oder eine Strafverfügung werde dann erstellt, wenn nach Abzug der technischen Messtoleranz von 5 km/h (Radar) bzw. 3 km/h (Laser) eine Geschwindigkeitsüberschreitung von mindestens 10 km/h vorliegt. Heißt: In der 30er-Zone wird ab Tempo 45 gestraft, in der 40er-Zone ab 55.

Für Bezirkshauptmann Philipp Enzinger ist „nicht davon auszugehen, dass an dieser niederösterreichweit geltenden Reglung in den nächsten Jahren gerüttelt wird.“ Sie sei das richtige Mittelmaß zwischen „der notwendigen Strenge und einem ,Auge zudrücken’“.