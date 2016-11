Gleich zwei Mödlinger Vereine feierte am Samstag ihr langjähriges Bestehen: Die Kinderfreunde Mödling sind seit 100 Jahren aktiv, der Verein „Volksheim Josef Schöffel-Haus“ besteht seit 40 Jahren.

Zum doppelten Jubelfest kamen zahlreiche Gäste, angeführt von Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP, dem Trumauer Ortschef und Kinderfreunde-Landesvorsitzenden Andreas Kollross, sowie Guntramsdorfs Bürgermeister Robert Weber, beide SPÖ.

„In der inzwischen 100-jährigen Vereinsgeschichte hat sich die Ortsgruppe der Kinderfreunde zu einer wichtigen gesellschaftlichen Einrichtung entwickelt. Im Wandel der Zeit haben sich die Aufgaben verändert, gleich bleibt aber, dass der Fokus stets auf dem Kindeswohl liegt“, betonte Hintner.

„Gutes muss bewahrt und Neues mit Mut zugelassen werden“

Klaus Pollheimer

Auch Alt-Bürgermeister und Ehrenobmann Werner Burg, SPÖ, gratulierte: „Immer sozialen Zwecken dienend, sind das Schöffel-Haus und die Kinderfreunde aus dem kulturellen und gesellschaftlichen Leben Mödlings nicht mehr wegzudenken. Dazu ein wenig beigetragen zu haben, erfüllt mich mit großer Freude.“

Klaus Pollheimer, Gründungsmitglied des Schöffel-Vereins und seit 40 Jahren Vorstandsmitglied, erhielt für seine Verdienste die Ehrennadel der Stadt Mödling in Gold. Er erinnert sich zurück: „Von Beginn an war es allen wichtig, als Verein politisch unabhängig und überkonfessionell zu agieren, um wirklich für alle Schöffelstädter offen zu sein. Dank der großzügigen Unterstützung durch die Stadtgemeinde Mödling und – vor allem in den ersten Jahren – durch die Arbeiterkammer Niederösterreich gelang es, ein modernes, funktionelles und lebendiges Veranstaltungszentrum zu schaffen und dieses auch in ökonomischer Hinsicht abzusichern.“

Die Grundeinstellung von damals ist für Pollheimer auch fit für die Zukunft: „Gutes muss bewahrt und Neues mit Mut zugelassen werden.“

Mit einem Blick auf die belebte Geschichte beider Vereine bedankt sich auch Kinderfreunde-Vorsitzende und Volksheim-Kassier Andreas Holzmann: „Um eine Tradition wie diese aufrechtzuerhalten, braucht es engagierte Menschen mit viel Herz. Deshalb erfüllt es mich mit Stolz, dass es genau diese Menschen in unserer 100-jährigen Vereinsgeschichte gab.“