Eigentlich ist es nicht nur ein einfacher Generationswechsel, den das Mödlinger Symphonische Orchester (MSO) mit dem neuen Dirigenten und der neuen Obfrau durchführt, sondern eigentlich eine Verjüngung über zwei Generationen. Denn Felix Hornbachner, der nach dem Rücktritt Conrad Artmüllers (Juni 2016) nun den Taktstock übernimmt, ist gerade mal 24 Jahre alt. Und mit der neuen Obfrau Bernadette Millet-Findler (32) nimmt nach Gebhard Hopfmüller eine junge Musikpädagogin die Fäden in die Hand.

Von den zwölf Bewerbern um den Taktstock war Hornbachner der jüngste. Gefragt waren auch die Vorstellungen, die jeder in Sachen Ziele, Programmgestaltung und Probenarbeit hatte.

"Jeder Kandidat hatte seine Methode, keiner wurde abgelehnt"

Die Entscheidung hatte nach einem „Vordirigieren“ von sechs Kandidaten eine zehnköpfige Kommission zu treffen, der auch Vertreter des Orchesters angehörten. „Jeder Kandidat hatte seine Methode, keiner wurde abgelehnt“, so Kurt Klar vom MSO, „die Bedenken, dass ein 24-Jähriger noch nicht so viel Erfahrung haben kann und auch charakterlich von der Führung eines so großen Amateurorchesters gefordert sein könnte, haben wir beiseitegeschoben und uns von seiner Kompetenz überzeugen lassen.“

In der Probenarbeit habe sich Hornbachner bereits bewährt, und schließlich – „wo sollte ein junger Dirigent sonst Erfahrungen sammeln, wenn nicht in seiner Heimat“, so Klar.

Erstmals wird Hornbachner beim Silvesterkonzert aufs Podest steigen. Das Programm dafür wurde unter seiner Federführung zusammengestellt: Tschaikowskys Violinkonzert op. 35 und Walzer und Polkas von Johann Strauss und Zeitgenossen. Das Konzert findet wegen des großen Andrangs zweimal, am 30. und 31. Dezember um 16 Uhr erstmals im Stadttheater statt.

Für 2018 Jahr stehen vier große Konzerte auf dem Programm: im März in der Südstadtkirche, im Juni und Oktober im Neuen Burgsaal Perchtoldsdorf sowie im Dezember das Silvesterkonzert im Stadttheater.