MÃ¼nchendorf

Die „Hängenden Gärten der Semiramis“ müssen nach einem ähnlichen Prinzip funktioniert haben wie die Tulpenzucht in der neuen 10.000 m² großen Halle von Marco und Jasmin Waibel.

Wie von Zauberhand bewegt verschieben sich die lediglich mit Wasser und Tulpenzwiebeln befüllten Kisten von Position zu Position, je nachdem, in welchem Entwicklungsstadium sich die Zwiebelpflanze gerade befindet. Die automatisch gesteuerte Wanderung beginnt am Ende der Produktionshalle, wenn die Zwiebeln noch ganz schüchtern etwas Grün zeigen. Ist der Tulpenstängel schon deutlicher zu sehen, wandern die Kisten ein Stück nach vorne, bis nach etwa drei Wochen die Kisten an jener Position sind, wo die Arbeiter die Tulpen samt Zwiebel aus der Kiste nehmen und zwecks Weiterverarbeitung auf ein Fließband legen.

Beliefert wird nur der Lebensmittelhandel

Seit acht Jahren produziert Blumen Waibel am Standort Münchendorf Schnittblumen ausschließlich für den Lebensmitteleinzelhandel. Die Rosenzucht wurde bereits vor etwa fünf Jahren aufgegeben, weil die klimatischen Bedingungen nicht mit jenen Ländern mithalten können, die direkt am Äquator liegen – ebenso wenig wie mit den Lohnkosten eines kenianischen Arbeiters.

Den Rosen ist „Blumen Waibel“ insofern treu geblieben, dass Marco Waibel Fairtrade-Rosen für handgebundene Blumensträuße wie sie ein Lebensmitteldiskonter im Sortiment hat, aus Kenia importiert.

Jetzt, von Anfang Jänner bis Ende April, steht die Produktion von Tulpen an erster Stelle. 15 Millionen Tulpen werden in der Saison produziert, das macht 70 Prozent des gesamten Jahresumsatzes aus. „Die Tulpe ist rund um den Valentinstag die gefragteste Blumensorte“, erzählt Firmenchef Marco Waibel. Darum auch die Entscheidung, eine neue Produktionshalle zu errichten, die gärtnertechnisch gesehen alle Stückerl spielt. Jasmin und Marco Waibel haben es geschafft, mit Fleiß und Zuverlässigkeit eine Nische im Blumengeschäft zu besetzen, die erst in den letzten Jahren vakant wurde: die Belieferung von Lebensmitteleinzelhändlern und -diskontern mit Schnittblumen.

Ein beinhartes Geschäft, denn produziert wird auch über Weihnachten und Neujahr. Um die Tulpenzwiebel zum Blühen zu bringen, dauert es sechs Wochen. Im Kühlhaus wird der Zwiebel der Frühling vorgegaukelt, beginnt sie auszutreiben, kommt sie in die neue Produktionshalle. Die frisch geernteten Tulpen werden entweder maschinell oder händisch zu Sträußen verarbeitet, nach Kunde sortiert, verpackt und per Spedition zu den Lebensmittelhändlern gebracht.